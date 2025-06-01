نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 19 يونيو.. عرض فيلم الدشاش بطولة محمد سعد على نتفليكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة نتفليكس عن موعد عرضها لفيلم الدشاش بطولة محمد سعد، وذلك بعد مرور 5 أشهر فقط على طرحه في السينمات.

عرض فيلم الدشاش بطولة محمد سعد على نتفليكس

ومن المقرر طرح فيلم الدشاش علي منصة نتفليكس ابتداء من يوم الخميس 19 يونيو الجاري.

ابطال فيلم الدشاش

وفيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن لا يخلو من اللمحات الكوميدية.

قصة فيلم الدشاش

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن درامي تشويقي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية بدير الدشاش وهو رئيس عصابة ويملك ملهى ليلي، وتمر حياته بالعديد من التقلبات ويسعى للتوبة، فيما تظهر زينة بشخصية فتاة شعبية اسمها صفاء، وتجسد نسرين طافش دور لبنى وهي زوجة محمد سعد بالفيلم.

اخر اعمال محمد سعد

وأعاد فيلم الدشاش محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديدًا منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.

كما شارك في مسلسل إكس لانس، في موسم دراما رمضان 2023، ودارت أحداثه إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية الحناوي الذي يعمل تاجر سيارات في وكالة البلح ويلعب دوره سعد، ويمر بالعديد من المفارقات الكوميدية مع الشخصيات المحيطة به مع تتابع الأحداث، والعمل من بطولة محمد سعد، أحمد فتحي، ويزو، شيرين، سامي مغاوري، جيهان خليل، عمر مصطفى متولي، إبرام سمير، وحسن عبدالفتاح، ومن تأليف ورشة بلاك هورس وإخراج إبرام نشأت.