نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «كلام فارغ».. أحدث أغاني أصالة مع تامر عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة أصالة لطرح أحدث أغانيها والذي تحمل اسم «كلام فارغ».

تفاصيل اغنيه «كلام فارغ»

وتتعاون أصالة في اغنيه «كلام فارغ» مع النجم تامر عاشور من حيث الألحان، ومع الشاعرة منة عدلي القيعي والموزع فهد الشلبي.

أحدث حفلات أصالة

ومن جهة أخرى، تحيى أصالة حفلًا غنائيًا، في الكويت يوم 7 يونيو الجارى، حيث تقدم أصالة لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

اخر اغاني أصالة

وكان اخر اغاني أصالة هي اغنيه تحمل اسم «بعض الأحيان»، وأطلقتها مؤخرًا على موقع «يوتيوب»، وهى من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد، وايضا اغنيه «جنة الحب» عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د.ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

كلمات اغنيه «جنة الحب»

قال الفراق، قال الفراق وقلت لا تطري الموت

ما ودي أسمع غير كلمة حياتي

وصلك حياة وقطعة الوصل تابوت

ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي

ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي

قال الفراق وقلت لا تطري الموت

ما ودي أسمع غير كلمة حياتي

وصلك حياة وقطعة الوصل تابوت

ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي

تعال نبني جنة الحب بسكوت

واسكنك ما بين ذاتي وذاتي

(تعال نبني جنة الحب بسكوت (تعال

واسكنك ما بين ذاتي وذاتي

طول العمر خليك معي صورة وصوت

لا تطري الفرقه وتفرح عداتي

همسك حكاية سحر من وحي هاروت

صب الحديث بمسمعي يا غناتي

خل الزهر في مبسمك ينثر التوت

عذب الحكي واصوغ منه أغنياتي

يا اللي جمالك بالتفاصيل منعوت

حققت لي بالعمر كل أمنياتي