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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الشركة المنتجة لـ مسلسل "فات الميعاد" عن برومو العمل، والذي يشارك في بطولته أحمد مجدى وأسماء أبو اليزيد.

طرح برومو مسلسل "فات الميعاد" على قناة DMC

ومن المقرر عرض مسلسل "فات الميعاد" لـ أحمد مجدى وأسماء أبو اليزيد على قناة DMC، وDMC دراما خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل مسلسل فات المعاد

ومسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

التعاون بين أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي

ويشهد مسلسل "فات الميعاد" التعاون الثاني بين أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي في عالم الدراما بعد مسلسل "الآنسة فرح"، الذي شارك الثنائي في بطولته على مدار 5 مواسم مختلفة بداية من عام 2019.

آخر أعمال أسماء أبو اليزيد

وكان آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

أحدث أعمال أحمد مجدى

ومن ناحية اخري، ينتظر أحمد مجدى عرض فيلم بنات الباشا من بطولة زينة، وصابرين، وناهد السباعي، ومريم الخشت، مأخوذ عن رواية لنورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل.

آخر اعمال أحمد مجدي

وكان آخر اعمال أحمد مجدي هو مسلسل اثينا،، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، يشارك في بطولة مسلسل أثينا عدد من الفنانين أبرزهم بجانب ريهام حجاج وهم سوسن بدر، وأحمد مجدي، ومحمود قابيل، وسلوى محمد علي، ونبيل عيسى.