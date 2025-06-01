15 يونيو.. بدء عرض مسلسل فهد البطل علي شاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت منصة شاهد علي موعد عرض مسلسل فهد البطل بطولة الفنان احمد العوضي.

بدء عرض مسلسل فهد البطل علي شاهد

ومن المقرر عرض مسلسل فهد البطل من يوم 15 يونيو، بعدما حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه خلال شهر رمضان الأخير.

أبطال مسلسل فهد البطل

ويشارك في مسلسل فهد البطل، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عايدة رياض، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل فهد البطل

ويدور العمل في إطار اجتماعي شعبي صعيدي، يلعب خلاله أحمد العوضي دور صنايعي رخام، صعيدي، يأتي من الصعيد للقاهرة للعيش وتمر حياته بالعديد من الأزمات، فيما تلعب ميرنا نور الدين دور زوجته وهي سائقة تروسيكل بالعمل، وتبدأ الأحداث في قرية سمالوط بمحافظة المنيا.

اخر اعمال أحمد العوضي

وكان اخر اعمال أحمد العوضي هو مشاركته في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل حق عرب، والمسلسل درات أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، مكون من 30 حلقة، وضم بجوار أحمد العوضي ودينا فؤاد كل من وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

كما شارك في فيلم الإسكندراني، إخراج خالد يوسف ويشارك في العمل كل من زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، رحاب الجمل، محمد رضوان، عصام السقا ودارت الأحداث في قلب محافظة الإسكندرية، حيث يمر بكر الإسكندراني بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجددًا.