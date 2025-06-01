أول أيام عيد الأضحى.. عرض فيلم ليلة العيد بطولة يسرا علي شاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت منصة شاهد عن عرض فيلم ليلة العيد بطولة يسرا، وذلك يوم 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى.

أفلام تُعرض على شاهد في يونيو

ومن جانبه، تعرض منصة شاهد أيضًا مجموعة من الأعمال خلال شهر يونيو، أبرزها فيلم فوزي وموزي، فيلم يوميا سكر، فيلم هوبال، فيلم Gran Turismo، وفيلم Cleopatra، ومسلسل الصحبة الحلوة، وفيلم Verstappen.

ابطال فيلم ليلة العيد

ويضم فيلم ليلة العيد من بطولة يسرا، سيد رجب، ريهام عبدالغفور، عبير صبري، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، فيما تقدم سميحة أيوب شخصية الراوي بالأحداث، ويظهر عدد من ضيوف الشرف بالعمل منهم عارفة عبدالرسول ورشدي الشامي، والفيلم من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج أحمد السبكي.

قصة فيلم ليلة العيد

والفيلم يدور في إطار اجتماعي درامي شعبي، وتقع أحداثه في يوم واحد، ويناقش عدد من المشكلات التي تعاني منها المرأة في المجتمع منها القهر والعنف الزوجي وزواج القاصرات وختان الإناث، وذلك من خلال العديد من القصص المختلفة.

أحدث أعمال يسرا

ومن ناحية اخري، تواصل الفنانة يسرا التجهيز والتحضير لأحدث أعمالها السينمائية «الست لما»، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، ومن وإخراج خالد أبو غريب، وايضا تشارك في فيلم «بنات فاتن»من بطولة يسرا، هدي المفتي، باسم سمرة، ومن تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر، ومن إخراج محمد نادر.

اخر اعمال يسرا

وكان اخر اعمال يسرا هو فيلم "شقو"، حيث شارك فيه بظهور خاص، والعمل من بطولة عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، ومحمد جمعة، ووليد فواز، وعباس أبو الحسن، وجميل برسوم، وحنان يوسف، وأحمد محارب، ومحمود الليثي، وضيف الشرف أحمد فهمي ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.