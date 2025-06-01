اليوم.. بدء تصوير مسلسل أحمد فهمي الجديد ابن النادي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المنتج طارق الجنايني عن بدء تصوير مسلسل ابن النادي بطولة الفنان احمد فهمي، والذي من المقرر طرحه في السباق الرمضاني القادم 2026.

بدء تصوير مسلسل ابن النادي

وشارك طارق الجنايني صورة كلاكيت، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وعلق عليها : بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله مسلسل ابن النادي قريبًا على شاهد.

تفاصيل مسلسل ابن النادي

ومسلسل ابن النادي من بطولة أحمد فهمي، وتأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ويعد العمل أحدث أعمالها الأصلية.

أحدث أعمال أحمد فهمي

من ناحية أخرى، ينتظر أحمد فهمي عرض فيلمه الجديد أحمد وأحمد، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان سويًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.

اخر اعمال احمد فهمي

وكان اخر اعمال احمد فهمي هو فيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

كما شارك في فيلم مستر إكس، يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول أحمد فهمي، الذي عانى من عقدة من السيدات في الماضي، فيقرر بعدها الانتقام منهن من خلال تكوين عصابة تقوم بتطليق السيدات من أزواجهن، حيث يجسد أحمد فهمي بالفيلم شخصية مستر إكس، فيما تلعب هنا الزاهد دور محامية اسمها طيبة تتحول إلى مُدلكة وتعيش قصة حب مع فهمي.