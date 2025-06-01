عودة صيفية مرتقبة لعزيز عبدو بأغنية جديدة تحمل عنوان "عدت علينا"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن الفنان عزيز عبدو عن عمله الغنائي الجديد "عدت علينا"، المقرر طرحه في الأول من يونيو، ليكون أولى مفاجآت صيف 2025 الغنائية.

وجاء الإعلان عبر حساباته الرسمية، مرفقًا بصورة ترويجية له بجوار مسبح، حيث ظهر بإطلالة أنيقة تعكس أجواء الصيف وتوحي بموسم حافل بالإيقاع والحيوية.

الأغنية التي يصفها عبدو بأنها "إيقاع الصيف"، تجمع نخبة من الأسماء اللامعة في صناعة الموسيقى، منهم الشاعر تامر حسين، الملحن هديش رارا، والموزع شادي حسن، بالإضافة إلى Sound Music التي تتولى الإنتاج. ويبدو من حجم الحملة الدعائية وكثافة المشاركات عبر الوسوم، أن الأغنية ليست فقط عودة فنية، بل أيضًا رهان كبير على تكرار النجاح وتوسيع رقعة الانتشار عربيًا.

حرص عبدو على الإشارة إلى عدد من الأسماء البارزة في مجال الإعلام والإنتاج الفني ضمن حملته، ما يعكس تنسيقًا واسع النطاق واهتمامًا بترويج الأغنية في عدد كبير من الدول العربية مثل مصر، الإمارات، المغرب، تونس، الجزائر، وقطر. وقد رافقت المنشورات وسوم مثل KingOfArabPop وarabianmusic، في تأكيد مستمر على هوية عبدو الفنية ونجوميته التي تمتد عبر الحدود.

ينتظر الجمهور هذا العمل بكثير من الفضول، لا سيما أنه يأتي بعد فترة من التحضير والتشويق، ويُتوقع أن يحمل توقيعًا فنيًا مميزًا يجمع بين الحداثة والذوق الشرقي المحبب لدى جمهور عزيز عبدو.