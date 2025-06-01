عمرو عبد العزيز يروّج لمسلسله الجديد "دكتور بلوجر" ويثير فضول الجمهور دون الكشف عن أي تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة مفاجئة ومثيرة للاهتمام، شوّق الفنان عمرو عبد العزيز جمهوره لمشروعه الدرامي الجديد الذي يحمل عنوان "دكتور بلوجر"، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" صورة لكلاكيت التصوير، مُرفقًا بتعليق بسيط قال فيه:"بسم الله توكلنا على الله... مسلسل دكتور بلوجر قريباً"، دون أن يكشف عن أي تفاصيل إضافية تخص طبيعة العمل أو أبطاله أو حتى نوعيته الدرامية.

الصورة التي نشرها عبد العزيز كشفت فقط عن بدء تصوير الحلقة الرابعة والعشرين من المسلسل، وهو ما يشير إلى أن العمل في مراحل تصوير متقدمة. وقد حمل الكلاكيت اسم المخرج جوزيف نبيل ومدير التصوير فادي سمعان، كما بدا واضحًا أن التصوير يتم باستخدام عدسات احترافية متعددة، ما يعكس اهتمامًا واضحًا بالإنتاج البصري وجودته.

رغم شُح المعلومات، إلا أن المنشور حظي بتفاعل كبير من الجمهور والمتابعين، حيث عبّر الكثيرون عن حماسهم لمعرفة تفاصيل أكثر عن العمل، خاصةً مع اختيار عنوان غريب وجديد نوعًا ما على الساحة الدرامية وهو "دكتور بلوجر"، ما فتح باب التخمينات حول طبيعة الشخصية الرئيسية وهل سيكون العمل اجتماعيًا أم كوميديًا أم يحمل طابعًا ساخرًا من ظواهر السوشيال ميديا.

ويُعرف الفنان عمرو عبد العزيز بنشاطه الدائم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتواصله المستمر مع جمهوره، إلا أنه هذه المرة اختار الغموض، ربما في محاولة لبناء حالة من التشويق والترقب قبل الكشف عن العمل بشكل رسمي.

الجدير بالذكر أن عبد العزيز كان قد شارك في عدة أعمال درامية ناجحة خلال السنوات الماضية، وتميز بحضوره اللافت سواء في الأدوار الجادة أو الكوميدية، ما يجعل الجمهور ينتظر جديده دائمًا بثقة واهتمام.

حتى اللحظة، لم يتم الإعلان عن موعد عرض المسلسل أو القنوات التي ستتولى بثه، لكن من المتوقع أن تتضح التفاصيل خلال الأيام المقبلة مع اقتراب انتهاء التصوير وبدء حملات الترويج الرسمية.

هل سيكون "دكتور بلوجر" مفاجأة الموسم القادم؟ سؤال لا تزال إجابته معلّقة حتى يكشف عمرو عبد العزيز المزيد من أسرار هذا العمل المنتظر.