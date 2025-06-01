سيدني سويني تقلب الطاولة: "أنهيت خطوبتي... والحرية أجمل من الزواج"

القاهرة - محمد ابراهيم -



في خطوة مفاجئة، خرجت النجمة الأمريكية سيدني سويني عن صمتها، وأعلنت رسميًا انفصالها عن خطيبها جوناثان دافينو، واضعة حدًا لعلاقتها التي استمرت لسنوات، ومعلنة بكل وضوح: "أنا الآن عزباء، وأعيش مرحلة جديدة تمامًا في حياتي."

سويني، البالغة من العمر 27 عامًا، حسمت الجدل في حوار صريح مع صحيفة The Times البريطانية، نُشر السبت 31 مايو، حيث سُئلت عمّا إذا كانت تستعد لحفل زفاف، فردّت بكلمة واحدة حاسمة: "لا."، قبل أن تؤكد بابتسامة وثقة: "نعم، أنا عزباء… أكتشف نفسي من جديد، وأقضي وقتًا مع من أحب، وأستمتع بحريتي."

هذه التصريحات وضعت حدًا للشائعات التي لاحقت علاقتهما منذ فترة، خاصة بعد أن بدأت مؤشرات التوتر تطفو إلى السطح منذ خطبتهما في فبراير 2022، رغم بداية علاقتهما التي تعود إلى عام 2018.

مصادر مقربة أكدت لمجلة PEOPLE أن الانفصال لم يكن مفاجئًا تمامًا، إذ شهدت العلاقة "تصدعات عميقة" في الأشهر الماضية. وأضاف المصدر: "الزواج لم يكن حلمًا لسويني، بل عبئًا نفسيًا. لم تشعر بالراحة، وكانت تدرك داخليًا أن هذه الخطوة لا تُشبهها."

حاليًا، تعيش سويني أوج مسيرتها الفنية، وتضع كامل تركيزها على مشاريعها القادمة، أبرزها موسم جديد من مسلسل Euphoria، وفيلم مأخوذ عن رواية The Housemaid، إلى جانب استعدادها لتجسيد الملاكمة الأسطورية كريستي مارتن، والنجمة كيم نوفاك في أعمال سينمائية ضخمة.

ورغم أن سويني لا تزال تظهر أحيانًا برفقة دافينو، أكد مصدر مقرب أن العلاقة كانت عميقة، وليست مجرد نزوة: "كانا يعيشان معًا، وهناك الكثير من التفاصيل العالقة بينهما، لكن المشاعر تغيرت، والقرار اتُخذ."

وكانت سويني قد عبّرت سابقًا عن رفضها لتدخل الجمهور في حياتها الخاصة قائلة:"الناس دائمًا يريدون معرفة من أواعد، لكنني أُفضّل أن أحتفظ بجزء من حياتي لنفسي. أشارك الكثير، نعم، لكن بعض الأمور تستحق أن تبقى لي وحدي."