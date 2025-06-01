لهذا السبب... صبا مبارك تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت النجمة الأردنية صبا مبارك تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورًا جديدة بإطلالة لافتة وجريئة، أثارت تفاعلًا واسعًا بين جمهورها ومتابعيها من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وظهرت صبا في الصور بإطلالة مميزة، حيث اعتمدت تسريحة شعر كيرلي قصير غير تقليدية، إلى جانب مكياج جريء بألوان زاهية أبرز ملامح وجهها بشكل جذاب، ما منحها حضورًا مختلفًا ولفت الأنظار بقوة. وأكملت النجمة الأردنية إطلالتها بارتداء بدلة أنيقة باللون الموف الفاتح، جاءت بلون موحد سادة مع تصميم أنثوي راقٍ، ما أضفى عليها لمسة من الجرأة والرقي في آنٍ واحد. وقد انهالت تعليقات الإعجاب من جمهورها، الذين أشادوا بجرأتها في اختيار اللوك الجديد، وقدرتها على التجديد بأسلوبها الخاص.

الإطلالة اللافتة لم تكن السبب الوحيد وراء تصدر اسم صبا مبارك الترند، إذ تزامن ذلك مع حديثها الأخير الذي أثار جدلًا واسعًا، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة ON، حيث تحدثت صبا عن كواليس تجسيدها لشخصية "سلمى" في مسلسل "وتر حساس"، وهو الدور الذي شكّل نقطة تحول جديدة في مسيرتها الفنية.وقالت صبا في اللقاء:"من المرعب جدًا أن أكون شخصية انتقامية أو أن أقبل فكرة خطف رجل من زوجته، مهما كانت صلة القرابة، حتى لو كانت صديقة أو مجرد معرفة"، في إشارة إلى الممارسات التي قدمتها شخصية "سلمى" في المسلسل، والتي أثارت جدلًا بين الجمهور بعد عرض الحلقات.

وأشارت صبا إلى أن ما قدّمته في المسلسل لا يعكس قناعاتها الشخصية على الإطلاق، مؤكدة:"الشخص الانتقامي الذي يسعى لتحقيق أهدافه على حساب أذية الآخرين لا يمكن وصفه إلا بأنه يتبع شريعة الغاب، وهذه فكرة مرفوضة تمامًا بالنسبة لي".

وقد لاقى مسلسل "وتر حساس" نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر النقاد أن أداء صبا مبارك في العمل تميز بـالعمق النفسي والإتقان في التعبير عن التحولات الدرامية لشخصية "سلمى"، التي شكلت تحديًا كبيرًا لها كممثلة.

وتأتي هذه الحالة من التفاعل الجماهيري والنقدي تأكيدًا على المكانة التي تحتلها صبا مبارك في الوسط الفني، حيث تُعرف بجرأتها في اختيار أدوارها، وبقدرتها على تقديم شخصيات مركبة بأداء فني متقن.

وبين إطلالتها المميزة، وتصريحاتها الصريحة، وأدائها الفني اللافت، تواصل صبا مبارك إثبات أنها واحدة من أبرز نجمات الدراما العربية، القادرات على الجمع بين الأناقة والجاذبية والاحترافية الفنية، وهو ما يبرر تصدرها الترند بكل استحقاق.