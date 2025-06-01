أحدث ظهور.. مني زكي تخطف الانظار بفستان وردي قصير

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة مني زكي قلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت مجموعه من الصور لـ أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ مني زكي

وظهرت مني زكي باللوك الجديد قصت شعر مميزة، وارتدت فستان باللون الوردي قصير مكشوف الضهر، مزين بشكل وردة على الأجناب.

مني زكي تحضر زفاف أمينة خليل

وحرصت منى زكي علي حضور حفل زفاف الفنانة أمينة خليل على المصور أحمد زعتر، مساء الجمعة 30 مايو، بعد فترة من التكهنات حول ارتباطهما.

زفاف أمينة خليل

عقد قران أمينة خليل هو الشيخ خالد الجندي في أجواء مبهجة، حضر الحفل عدد من النجوم ومنهم درة وزوجها هاني سعد، أحمد حلمي ومنى زكي، يسرا، لميس الحديدي، رامي عاشور وزوجته، عمرو يوسف وكندة علوش ولبلبة، ومريم الخشت وزوجها أحمد أباظة، رضوى الشربيني، علي البيلي، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، إنجي المقدم، تامر حبيب، جميلة عوض وزوجها المونتير أحمد حافظ، نجلاء بدر، أسيل عمران، وغيرهم.

أحدث اعمال مني زكي

من ناحية أخرى، تعكف منى زكي في الوقت الحالي على الانتهاء من التحضيرات النهائية لفيلم "الست"، الذي تقدم من خلاله السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ويضم العمل محمد فراج، أحمد داود، وضيوف شرف أحمد حلمي وعمرو يوسف.

اخر اعمال مني زكي

يُذكر أن آخر أعمال منى زكي كان فيلم "رحلة 404"، وحقق العمل إيرادات عالية في السينما، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، وضم كلًا من: محمد ممدوح، محمد فراج، جيهان الشماشرجي، شيرين رضا، خالد الصاوي، عارفة عبد الرسول، وغيرهم.