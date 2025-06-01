هشام ماجد يعلن بدء تصوير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان هشام ماجد عن بدء تصوير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة، والذي من المقرر طرحه في السباق الرمضاني القادم 2026.

بدء تصوير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة

وشارك هشام ماجد عبر ستوري حسابه بموقع انستجرام، صورة كلاكيت المسلسل، وكتب: اللعبة الجزء الخامس، توكلنا على الله، ولاقى تفاعل كبير من قبل جمهوره ومتابعيه.

قصة مسلسل اللعبة

وتدور أحداث مسلسل اللعبة حول تصاعد التحدي بين الطرفين، بعد أن تمكن وسيم من اقتناص الجائزة الكبرى في الجولات السابقة، ويعود مازو هذا الموسم بعزيمة أكبر لتعويض خسارته، ساعيًا بكل قوته لتحقيق الفوز ورد الاعتبار في منافسة تعد الأكثر إثارة وتشويقًا بينهما حتى الآن

أبطال مسلسل اللعبة 4

وجاء آخر أجزاء مسلسل اللعبة 4 بعنوان دوري الأبطال والذي عرض عام 2023، وهو بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، ومحمد عمرو الليثي، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، من إنتاج أمير شوقي، وإخراج معتز التوني.

أحدث أعمال شيكو

ومن ناحية اخري، يتعاون شيكو مع محمد إمام في فيلم جديد بعنوان صقر وكناريا، من تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبدالله، كان من المقرر أن يقدم بطولته في البداية، أحمد عز وماجد الكدواني ونيللي كريم، وذلك في عام 2021، قبل أن يتوقف التحضير للمشروع فجأة ويتم تأجيله، وكان سيتولى إخراجه أحمد علاء الديب.

اخر اعمال هشام ماجد

وكان اخر اعمال هشام ماجد هو مشاركته في رمضان 2025 بمسلسل أشغال شقة 2، والعمل مكون من 15 حلقة، وعُرض على قناة mbc مصر ومنصة شاهد، وشارك في بطولته إلى جانب أسماء جلال وهشام ماجد عدد من النجوم، منهم شيرين، مصطفى غريب، أحمد الرافعي، علي صبحي، احمد عبدالوهاب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، وسلوى محمد علي، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.