مُعتز التوني يؤكد أن الجزء الخامس من مسلسل اللعبة يُقدم كوميديا مُختلفة تحدث المخرج معتز التوني عن الجزء الخامس من المسلسل الكوميدي اللعبة والذي يجسد بطولته شيكو هشام ماجد وعدد ك إقرأ المزيد

تحدث المخرج معتز التوني عن الجزء الخامس من المسلسل الكوميدي "اللعبة" والذي يُجسد بطولته شيكو، هشام ماجد وعدد كبير من الفنانين وقد حقق المسلسل نجاحاً كبيراً على مدار أجزائه السابقة.

وأكد المُخرج معتز التوني أن العمل على سيناريو الجزء الجديد من مسلسل اللعبة استغرق عاماً كاملاً مُتمنياً أن ينال إعجاب الجمهور، مُضيفاً بأن الجزء الجديد من المسلسل يختلف عن الأجزاء السابقة ويحمل الكثير من الكوميديا لكل فريق عمل المسلسل، كما يشهد الجزء الجديد ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف، وذلك خلال لقائه بـ"عرب وود".

وكان الفنان هشام ماجد قد أعلن عن بدء تصوير مسلسل "اللعبة 5"، وذلك عبر خاصية "ستوري" بحسابه الخاص على "إنستغرام"، حيث نشر صورة الكلاكيت الخاصة بتصوير المسلسل وعلق قائلاً: "اللعبة الجزء الخامس.. توكلنا على الله"، وقد تفاعل الجمهور مع هذه الصورة حيث تم تداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد الكثير منهم حماسهم لمتابعة الموسم الجديد.

وتدور أحداث مسلسل اللعبة حول صديقي الطفولة "وسيم" والذي يجسد شخصيته الفنان "شيكو" وشخصية "مازو" والذي يُجسد شخصيته الفنان هشام ماجد ويدخلان معاً في منافسات متصاعدة من التحديات الغريبة والطريفة، للفوز بجوائز مالية ضخمة، في إطار من المغامرة والضحك، ويُشارك ببطولة المسلسل كل من هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، وعدد من الفنانين ضيوف شرف خلال أحداث المسلسل.

ومن المنتظر أن يشهد الجزء الجديد من مسلسل "اللعبة" مجموعة من التحديات الجديدة والمختلفة التي سيخوصها فريقان "مازو، وسيم"، ذلك إلى جانب تطور في علاقة "مازو" وزوجته "شيماء" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة مي كساب، خاصة وأن الموسم انتهى بقرار الثنائي ببداية جديدة لعلاقتهما.