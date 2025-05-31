«سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025 (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المطرب والملحن حسام حبيب، عبر منصاته الرقمية، تيزر أول أغاني ألبومه الجديد لصيف 2025، في عودة قوية ومميزة إلى عالم الألبومات بعد غياب طويل.

الأغنية بعنوان "سيبتك" بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وهي من كلمات أدهم معتز، ألحان تامر علي، توزيع أحمد وجيه، ومن المقرر طرحها قريبا، وتقول كلماتها: "سيبتك تقول عليا.. كلام مكنش فيا"، على أن يتم طرح باقي أغنيات الألبوم تباعًا خلال الأسابيع المقبلة.

يأتي هذا في الوقت الذي تصدر فيه اسم حسام حبيب التريند على محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار أنباء عن قرب طرح أولى أغنياته "سيبتك"، بالتزامن مع احتفال حسام بعيد ميلاده.

أكد حسام حبيب أن ألبومه الجديد يحمل الكثير من التفاصيل الخاصة بمحن ومغامرات حياته الشخصية خلال السنوات الأخيرة، حيث قرر أن يقدم هذا الألبوم بطريقة مختلفة ومميزة من خلال تقسيمه إلى جزأين، كل جزء يحتوي على 5 أغنيات فقط، ليتم طرحهما بشكل متتابع.

ويحمل الألبوم الجديد لحسام حبيب طابعًا شخصيًا وعاطفيًا عميقًا، إذ يعكس مجموعة من التجارب والمراحل التي مر بها خلال السنوات الأخيرة، والتي تضمنت فترات صعبة وأخرى مليئة بالبدايات الجديدة، ووصف حسام الألبوم بأنه مغامرة فنية وشعور خاص، حيث أن النصف الأول من الأغاني يتسم بطابع درامي يعبر عن مشاعره وأحاسيسه الحقيقية، بينما يعكس النصف الثاني بداية حياة جديدة وتطورًا في تجربته الفنية والشخصية، موضحا بأن هذا التوازن بين الحزن والأمل يضفي على الألبوم بعدًا إنسانيًا يجعل الجمهور يتفاعل معه بشكل أعمق.

من الناحية الفنية، تميز الألبوم بتعاون حسام مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين المميزين، مثل تامر علي، أدهم معتز، نابلسي، وغيرهم.

ولم يتوقف نشاط حسام الفني عند حدود الألبوم، إذ أعلن أيضًا مشاركته في فيلم "السلم والثعبان 2"، حيث سيُقدم عددًا من الأغنيات التي تتماشى مع أحداث العمل، تحت قيادة المخرج طارق العريان.

الفيلم يضم نخبة من النجوم، أبرزهم عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، من تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان.