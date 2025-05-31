نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منسية.. أحدث إصدارات نيفين رجب قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد فترة غياب عن الساحة الغنائية قررت مؤخرًا المطربة المصرية، نيفين رجب، العودة من جديد للغناء وذلك عن طريق أغنية من المقرر أن تطرحها الأيام المُقبلة على طريقة السينجل، وتحمل اسم "منسية"، وتتعاون فيها مع الشاعر حسين محرم والملحن مصطفى العسال وتوزيع أدهم دهيمة وإلهامي دهيمة وإخراج أحمد جريزمان.

أحدث أعمال نفين رجب

ومن المقرر أن تُعلن نيفين على عدد من الأغنيات التي انتهت من العمل عليها تباعًا، مع أكبر شعراء وملحنين مصر والوطن العربي، بجانب إحيائها لعدد من الحفلات خلال موسم الصيف المُقبل.

وتعد هذه الأغنية بمثابة انطلاقة جديدة لنيفين رجب وتستعد بعدها لإطلاق مجموعة من الأغاني السينجل، وتتعاون فيها مع عدد من نجوم الشعر والتلحين في مصر.

آخر أعمال نيفين رجب



وكانت آخر أعمال نيفين رجب هي أغنية "حالة" وهي من كلمات حسين محرمو وألحان مدين، وتوزيع يحي يوسف، كما أطلقت بالتزامن معها أغنية " كل أخر يوم" من كلمات حسين محرم أيضًا، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

نشأت المطربة "نيفين رجب" فى أسرة فنية موسيقية، فوالدها المايسترو الدكتور رضا رجب عازف الكمان الشهير وعميد المعهد العالى للموسيقى العربية الأسبق.