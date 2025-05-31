نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع فيلم "الصفا ثانوية بنات" من دور العرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منافسة قوية يشهدها شباك التذاكر بدور العرض السينمائية منذ انطلاق موسم أفلام عيد الفطر، وينافس فيلم الصفا ثانوية بنات للنجم علي ربيع على إيرادات شباك التذاكر بقوة.

إيرادات فيلم الصفا ثانوية بنات

وحقق فيلم الصفا ثانوية بنات للنجم علي ربيع أمس إيرادات بلغت 428 جنيه، وقد تذيل بذلك قائمة الإيرادات، وتم سحبه من دور العرض السينمائية.



قصة فيلم الصفا الثانوية بنات



تدور أحداث الفيلم داخل مدرسة الصفا ثانوية بنات، حيث ينتقل أستاذ طموح للعمل في المدرسة، لكنه يواجه العديد من المواقف الكوميدية التي تقلب حياته رأسًا على عقب، في ظل تشابك علاقاته مع شخصيات مختلفة من داخل وخارج المدرسة.