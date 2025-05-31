بهذه الطريقة.. أصالة تحتفل بولديها التوأم

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة أصالة بعيد ميلاد ولديها التوأم، وذلك من خلال نشر صورة معهم، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلقت “أصالة” على الصورة قائلة: "بعيون ولادي بشوف الجنّه.. بعيش مع كلّ واحد فيهم عمر من أوّله، واليوم عيد توأمي، عيد علي العالي ودومي اللومي، آدم وعلي الحلم.. كلّ سنه وأنتوا الروح والقلب والدنيي الحلوه.. يا هدية غاليه من رب كريم بدعيه يحفظكم ويحميكم وتكونوا متل ما بتمنّى لكم قدوه بالعلم والفهم والأخلاق.”

أغنية أصالة بعض الأحيان

يذكر أن المطربة اصالة طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "بعض الأحيان" التي حققت نجاحا كبيرا خلال فترة طرحها على قناتها الشهيرة "يوتيوب" وهي من كلمات كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد.

كلمات الأغنية

بعض الأحيان المفارق فيه خير لين صار اللي تحب ما فيه خير غلطتي داريت ودللتك كثير وانت فسرت إهتمامي إنهزام بعض الأحيان المفارق فيه خير لين صار اللي تحب ما فيه خير غلطتي داريت ودللتك كثير وانت فسرت إهتمامي إنهزام إعتبر نفسك من اللحظة غريب إنتهى وقت الدلع والاهتمام كنت غافل يوم سميتك حبيب إنت كذبة وكل أحاسيسك كلام إنت كذبة وكل أحاسيسك كلام يوم حبي لك ملى كل الجهات ومعي حققت كل الأمنيات ومعي حققت كل الأمنيات إنت ماقّدرت مني التضحيات لين ضيعت الهوى والإنسجام لين ضيعت الهوى والإنسجام يوم حبي لك ملى كل الجهات ومعي حققت كل الأمنيات ومعي حققت كل الأمنيات إنت ماقّدرت مني التضحيات لين ضيعت الهوى والإنسجام لين ضيعت الهوى والإنسجام كنت لك مخلص محب ما لك شريك شايلك في العين ومغمض عليك كنت لك مخلص محب ما لك شريك شايلك في العين ومغمض عليك وإنت ضيعت المحبة من يديك لوم نفسك ماعلى قلبي ملام لوم نفسك ماعلى قلبي ملام إعتبر نفسك من اللحظة غريب إنتهى وقت الدلع والاهتمام كنت غافل يوم سميتك حبيب إنت كذبة وكل أحاسيسك كلام إنت كذبة وكل أحاسيسك كلام بعض الأحيان المفارق فيه خير