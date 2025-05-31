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سحب فيلم "نجوم الساحل" بعد تحقيقه إيرادات أمس 885 جنيه

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  • سحب فيلم "نجوم الساحل" بعد تحقيقه إيرادات أمس 885 جنيه 1/2
  • سحب فيلم "نجوم الساحل" بعد تحقيقه إيرادات أمس 885 جنيه 2/2

القاهرة - محمد ابراهيم - تراجع فيلم "نجوم الساحل" للنجم أحمد داش مرة أخرى، بعد أن حقق نجاحًا ملحوظًا في دور العرض السينمائية المصرية، حيث حقق إيرادات أمس بلغت 885 جنيهًا داخل السينمات المصرية.

تفاصيل فيلم “نجوم الساحل” 

 

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي خفيف، حيث تنشأ قصة حب بين الشخصية التي يجسدها أحمد داش وتلك التي تقدمها الفنانة مايان السيد. يسافر بطل الفيلم إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يؤدي دوره الفنان علي صبحي من أجل لقاء الفتاة التي أحبها، في رحلة مليئة بالمفاجآت والمواقف الطريفة.

أبطال فيلم وصناع نجوم الساحل

 

يضم فيلم "نجوم الساحل" مجموعة مميزة من النجوم، على رأسهم أحمد داش، ويشاركه البطولة مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، مالك عماد، وعلي السبع، إلى جانب كوكبة من الوجوه الجديدة. الفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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