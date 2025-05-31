بهذه الطريقة.. هنأت درة أمينة خليل بحفل زفافها (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة درة جمهورها بصور لها من حفل زفاف الفنانة أمينة خليل، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلقت “درة” على الصور قائلة: "ايه اليوم الحلو ده".

وظهرت “درة” بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل باللون البينك، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتك، واعتمدت على تسريحة شعر مناسبة للإطلالة مما أثار تفاعل الكثيرين معها.

تفاصيل حفل زفاف أمينة خليل

وحرصت النجمتان يسرا ونجلاء بدر على التواجد لدعم أمينة في يومها الكبير، حيث خطفتا الأنظار بأناقتهما وحضورهما اللافت، وحرصتا على تهنئة العروس ومشاركتها لحظات الفرح وسط أجواء مليئة بالبهجة والحب. وقد التقطت عدسات الكاميرات صورًا جمعت النجمات الثلاث، وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحظيت بإعجاب واسع من الجمهور.

وظهرت أمينة خليل خلال الحفل بإطلالة راقية جمعت بين البساطة والأناقة، حيث ارتدت فستانًا أبيض ناعمًا أبرز جمالها الطبيعي، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة ومكياجًا هادئًا زاد من إشراقتها، لتؤكد من جديد ذوقها الرفيع في اختيار إطلالاتها، سواء في المناسبات الرسمية أو الخاصة.

آخر أعمال الفنانة أمينة خليل



من ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنانة أمينة خليل، مشاركتها في بطولة مسلسل "لام شمسية"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الأخير وحقق تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل. وشاركها البطولة كل من: أحمد السعدني، محمد شاهين، أسيل عمران، علي قاسم، والطفل علي البيلي، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

أبطال مسلسل "لام شمسية"

ومسلسل لام شمسيّة مكون من 15 حلقة، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.



قصة مسلسل لام شمسية

ومسلسل لام شمسية يدور في إطار اجتماعي تشويقي، يحمل العديد من المفاجآت، ويتناول قضية التحرش بالأطفال، وتلعب خلاله أمينة خليل شخصية موظفة في إحدى المدارس الدولية.