نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة أنيقة.. بشرى تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة بشرى جمهورها بصور لها من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “بشرى” وهي ترتدي فستان قصير باللون البينك،ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، واعتمدت على تسريحة شعر مناسبة لإطلالتها، مما أثار تفاعل وإعجاب الجمهور معها.

اخر اعمال بشرى

وكان اخر اعمال الفنانة بشري هو مشاركتها فى مسلسل “سيد الناس” الذى شارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥،تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم، من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم.

كما شاركت في مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطي، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

وايضا شاركت في فيلم اولاد حريم كريم من بطولة مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبد الجليل، ومجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، ويوسف وعمر، وكريم كريم، والفيلم تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.