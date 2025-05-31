نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من لبنان.. منة فضالي تتألق بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بصور لها من لبنان من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “فضالي” وهي ترتدي شورت جينز باللون الأبيض، وتوب كت باللون الأبيض، واعتمدت على تسريحة شعر مناسبة للإطلالة.

وعلقت على الصور قائلة: "فقط ابتسم" مما أثار تفاعل عدد كبير من الجمهور معها.

آخر أعمال منة فضالي

وكان اخر اعمال منة فضالي هو مسلسل سيد الناس بعدما تألقت خلال الموسم الدرامي لمسلسلات رمضان 2025 بشخصية سماح، وضم المسلسل باقةً من ألمع نجوم الفن، وهم «عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي»، والعمل من تأليف خالد صلاح، وقصة وإخراج محمد سامي.

وايضا شاركت في رمضان 2024 بمسلسل «كوبرا»، بطولة الفنان محمد إمام، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.

مسلسلات شاركت فيها منة فضالي

شارك في عدة مسلسلات: كوبرا، محارب، جعفر العمدة، مشوار الونش، سكن البنات، بت القبايل، حب عمري، لما كنا صغيرين، مقابلة مع السيد آدم، قيد عائلي، لست وحدك، بيت السلايف، أفراح إبليس، وش تاني، الإكسلانس، العقرب، حاميها وحراميها، مزاج الخير، أحلى أيام، سلسال الدم، الهلالي سلالم، الأخوة أعداء، إبن موت، باب الخلق، بني ادمين عصر التنين، بنات شقيه، الزناتي مجاهد، مشرفة رجل لهذا الزمان، أكتوبر الآخر، اللص والكتاب، نعم مازلت آنسة، أنا والحبيب، سي عمر وليلى أفندي، منتهى العشق، حضرة الضابط أخي، نساء لا تعرف الندم، قاتل بلا أجر، جدار القلب، عباس وإيناس، عدى النهار، بنات في الثلاثين، الملك فاروق، نافذة على العالم، آخر الخط، قلب امرأة، عيون ورماد، آن الأوان، اللي اختشوا ماتو، القاهره ترحب بكم، مطعم تشي توتو المطعم، العزبة، مواطن بدرجة وزير، سكة الهلالي، المنادي، طائر الحب، من غير ميعاد، سوق الزلط، للثروة حسابات أخرى، قلبي يناديك، عفاريت السيالة، الصعود إلى القلب، أحلام هند الخشاب، يا ورد مين يشتريك، بابا في تانية رابع، غدر وكبرياء، آخر المشوار، الليل وآخره، العمة نور، الناس في كفر عسكر، زمن عماد الدين، أين قلبي، عندما تثور النساء.