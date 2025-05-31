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أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان ماجد المصري في بطولة فيلم الست لما بجانب الفنانة يسرا.

تفاصيل شخصية ماجد المصري ضمن أحداث فيلم الست لما

و يجسد ماجد المصري في فيلم الست لما شخصية دكتور جامعي ومتزوج من يسرا خلال أحداث الفيلم.

قصة فيلم الست لما

وتقدم يسرا في الفيلم شخصية امرأة فيمنست تتصدى خلال الأحداث لمظاهر العنف الذكوري ضد المرأة، بما في ذلك التحرش والإساءة النفسية والجسدية التي تتعرض لها النساء من بعض الرجال.

أبطال فيلم الست لما

وتضم قائمة أبطال فيلم الست لما: يسرا، ماجد المصري، ياسمين رئيس، درة، عمرو عبدالجليل، انتصار، دنيا سامي، محمود البزاوي، رانيا منصور، تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب.

اخر اعمال ماجد المصري

وكان اخر اعمال ماجد المصري هو مشاركته في رمضان الماضي، بمسلسل إش إش، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، وياسر عزت، مع عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد زاهر وكريم فهمي ومحمد ممدوح ومحمد عبدالرحمن، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

كما ظهر ماجد المصري كضيف شرف في مسلسل سيد الناس، والعمل من بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشري، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبدالله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبدالجواد، ومحمد غنيم، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي والإخراج لـ سامي أيضًا، ومن إنتاج صادق الصباح.