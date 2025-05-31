بإطلالة ملفتة.. صبا مبارك تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بنيولوك جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - اشعلت الفنانة صبا مبارك مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شاركت جمهورها مجموعه من الصور لـ أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ صبا مبارك

وظهرت صبا مبارك بنيولوك جديد وإطلالة ملفته، بشعر كيرلي قصير، وألوان مكياج ملفتة، وارتدت بدلة زرقاء.

اخر اعمال صبا مبارك

وكان اخر اعمال صبا مبارك هو مسلسل موعد مع الماضي، والذي قدم بطولته آسر ياسين، وعُرض على منصة نتفليكس العالمية، وهو من نوعية أعمال الإثارة والغموض التي تعتمد على جريمة قتل، والعمل تكون من 8 حلقات، ومن بطولة آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، صبا مبارك، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء جاميكا، وتامر نبيل، والمسلسل من تأليف محمد المصري، إخراج السدير مسعود، ومن إنتاج مجموعة كاريزما مع المنتج المنفذ محمد مشيش.

وايضا شاركت صبا مبارك في مسلسل وتر حساس، دارت أحداثه إطار اجتماعي تشويقي، وتقدم صبا مبارك من خلاله شخصية سلمى وهي دكتورة تجميل، تواجه تحديات كبيرة في حياتها، حيث يتوفى زوجها في حادث، كما تحاول التغلب على سر قديم من ماضيها، ثم تتورط في علاقة عاطفية تواجه بسببها العديد من الأزمات.

ابطال مسلسل وتر حساس

والمسلسل مكون من 45 حلقة، ومن بطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدى كرم، أحمد جمال سعيد، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق، محمد العمروسي، لبنى ونس، صالح عبدالنبي، تميم عبده، عزوز عادل، جنى الأشقر، نهال كمال، ونورا مهدي، والعمل من سيناريو وحوار أمين جمال، مينا بباوي، محمد فضل، ومريم منصور، من إخراج وائل فرج، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.