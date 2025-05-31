نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي الغيطي في أول مشاركة خليجية بمسلسل "جد جديد" مع سوسن بدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



بدأت الفنانة مي الغيطي تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "جد جديد" كأول بطولة لها في عمل درامي خليجي، وهو عمل درامي مشترك بين السعودية ومصر، ومن إخراج سلمى الكاشف.

المسلسل من بطولة النجم أماوري، إلى جانب نخبة من النجوم، أبرزهم سوسن بدر، محسن محيي الدين، ومي الغيطي، والفنان القدير علي السبع، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب من بينهم عمرو جمال، محمد الألفي، إلى جانب الوجوه الجديدة خالد علي وأضواء بدر.

تدور فكرة العمل حول قصة من ابتكار الفنان أماوري، بينما تتولى كتابة السيناريو والحوار المؤلفة ريم القماش، ويضم فريق العمل المصوّر كريم أشرف، ومصممة الأزياء آمنة الشنداويلي، فيما تولت سلمى أبو النجا توثيق كواليس التصوير بعدسة الكاميرا.

وتأتي مشاركة مي الغيطي في هذا العمل بعد ظهورها كضيفة شرف في مسلسل "الكابتن" بطولة أكرم حسني خلال موسم رمضان الماضي، والذي لاقى نجاحًا جماهيريًا لافتًا.

كما يُعرض لها حاليًا في إنجلترا الفيلم الكوميدي الرومانسي Due Dating، من تأليف وبطولة چايد آشا، وإخراج دانيل باكيت، ويحقق صدىً جيدًا على مستوى العروض الخاصة.

وفي سياق عالمي، تشارك مي في الفيلم المنتظر عرضه The Mummy، من تأليف وإخراج لي كرونين، وإنتاج مشترك بين Blumhouse Productions، New Line Cinema، وAtomic Monster، وتوزيع Warner Bros، ومن المتوقع طرحه عالميًا في دور العرض خلال شهر أبريل 2026.