نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص | وفاء عامر لـ دوت الخليج الفني: اتمنى تقديم السيرة الذاتية لـ سميرة موسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



التقت عدسة دوت الخليج الفني بالفنانة وفاء عامر في احتفالية مسرحية الصوت والصورة لـ كوكبة الشرق أم كلثوم.

رأي وفاء عامر في السير الذاتية



وتحدث دوت الخليج مع الفنانة وفاء عامر عن الشخصية التي تتمنى تجسيد قصة حياتها كسيرة ذاتية لتعلق:"السيرة الذاتية بتكون مجهدة للفنان ومعرفش إذا كنت اقدر تقديم ذلك أم لا ".

10 حلقات لـ سميرة موسى



واستكملت:" ولكن اتمنى تقديم السيرة الذاتية لـ سميرة موسى عالمة مصرية عظيمة بدأت القصة ولم تنتهي واخد الخط بتاعها كثير جدًا من العلماء وطوروا فيه، ولو قدمت ده هيكون في 10 حلقات لأن كل التاريخ اللي قبل كده مفروض يقدم من سن اصغر مني ".



آخر أعمال وفاء عامر



وكان آخر أعمال وفاء عامر هو مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي 2025 بمسلسل “جودر” من بطولة الفنان ياسر جلال، ولعبت البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

كما شاركت وفاء عامر، بمسلسل الأميرة مع الفنانة ياسمين صبري مسلسل "الأميرة ظل حيطه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل