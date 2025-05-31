نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. منى زكي تهنئ أمينة خليل بحفل زفافها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة منى زكي، الفنانة أمينة خليل بمناسبة حفل زفافها على المصور أحمد زعتر، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت منى زكي مقطع فيديو من حفل الزفاف، وعلقت عليه قائلة: "عروسة رائعة.. تهانينا لكما، أتمنى تبقوا سعداء دايما وتدعموا بعض".

تفاصيل حفل زفاف أمينة خليل

وحرصت النجمتان يسرا ونجلاء بدر على التواجد لدعم أمينة في يومها الكبير، حيث خطفتا الأنظار بأناقتهما وحضورهما اللافت، وحرصتا على تهنئة العروس ومشاركتها لحظات الفرح وسط أجواء مليئة بالبهجة والحب. وقد التقطت عدسات الكاميرات صورًا جمعت النجمات الثلاث، وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحظيت بإعجاب واسع من الجمهور.

وظهرت أمينة خليل خلال الحفل بإطلالة راقية جمعت بين البساطة والأناقة، حيث ارتدت فستانًا أبيض ناعمًا أبرز جمالها الطبيعي، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة ومكياجًا هادئًا زاد من إشراقتها، لتؤكد من جديد ذوقها الرفيع في اختيار إطلالاتها، سواء في المناسبات الرسمية أو الخاصة.