نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسيرة حافلة بالنجاحات وألبوم منتظر قريبًا.. حسام حبيب يحتفل بعيد ميلاده وروتانا توجه له التهاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتفل المطرب والملحن حسام حبيب، اليوم السبت، بعيد ميلاده، وسط مسيرة فنية حافلة بالنجاحات والأعمال المميزة التي تركت بصمة واضحة في عالم الغناء العربي.

المشوار الفني لحسام حبيب:

بدأ حسام حبيب مشواره الفني كملحن حيث حقق نقلة نوعية بتلحينه لأغنية "عايشالك" للنجمة اللبنانية إليسا، والتي كانت نقطة انطلاقه نحو الشهرة، كما لحن لأصالة نصري أغنية "شاغل بالي" وأيضا للمطرب محمد حماقي، ولحن ديو مميز جمعه بالمطربة شيرين عبدالوهاب ولحن لها أيضا تتر برنامجها "شيري ستوديو".

كما قام بتلحين أغنية "قد ما بشتاقلك" من ألبوم "أحلى دنيا" لإليسا، قبل أن يتحول إلى الغناء بنفسه ويصدر أول ألبوماته بعنوان "لسة" عام 2004، والذي تضمن أغاني مثل "لسة" التي صوّرها مع المخرجة كارولين لبكي.

تبع ذلك ألبومات ناجحة مثل "أجمل قصة حب" عام 2006 و"جوة القلب" عام 2008، حيث قدم مجموعة من الأغاني التي لاقت استحسان الجمهور مثل "أسيبك لأ" و"شفت بعينيا" و"جوة القلب".

كما تميز بأعماله الوطنية مثل أغنية "أعلى صوت"، و"بلدي" مع أصالة بعد أحداث 30 يونيو 2013، بالإضافة إلى تعاونات مشتركة مع كبار النجوم.

عودة قوية على الساحه الفنية:

وفي إطار عودته القوية للساحة الفنية بعد غياب طويل، انتهى حسام حبيب من وضع اللمسات الأخيرة لألبومه الجديد الذي يعتبره نقلة نوعية في مسيرته الفنية، وهو من إنتاج شركة روتانا، والتي وجهت له التهاني عبر منصاتها الرقمية المختلفة احتفالا بميلاده اليوم.

الالبوم

الألبوم سيصدر على جزأين، كل جزء يحتوي على 5 أغاني، ويعكس مشاعر وتجارب شخصية عميقة تعبر عن مرحلتين في حياته؛ الأولى كانت فترة صعبة، والثانية بداية حياة جديدة. ويشارك في الألبوم مجموعة متميزة من الشعراء والملحنين والموزعين الجدد، مثل تامر علي وأدهم معتز ونابلسي وأمين نبيل، مما يضفي طابعًا متجددًا ومغامرة فنية على العمل.

كما أكد حسام أن الألبوم يحمل طابعًا دراميًا يعبر عن مشاعره الحقيقية، وسيطرح أغاني منه قريبًا ليتمكن الجمهور من فهم رؤيته وأحاسيسه بشكل أفضل.

السلم والتعبان

على صعيد آخر، أعلن حسام حبيب مؤخرًا تعاقده على المشاركة في فيلم "السلم والثعبان الجزء الثاني" مع المخرج طارق العريان، وهو فيلم من بطولة عمرو يوسف وأسماء جلال، وسيقدم حسام بعض الأغاني ضمن أحداث الفيلم، ومن المتوقع أن تكون مشاركته مؤثرة في تعزيز الأجواء الموسيقية للفيلم الذي يعد من الأعمال المنتظرة في السينما.