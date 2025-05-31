نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برسالة مؤثرة.. محمد التاجي يثير قلق الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان محمد التاجي رسالة مؤثرة للجمهور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثارت جدل كبير وقلق جمهوره ومحبيه.

وكتب "التاجي":"إذا مت يومًا فلا تبكوا، فقد كنت بالفعل ميتًا من الداخل.. أنا فقط أغمضت عيني".

آخر أعمال محمد التاجي

تألق محمد التاجي، في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل جودر 2، بطولة الفنان ياسر جلال، وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.



وضم مسلسل جودر 2، بجانب ياسر جلال نخبة من نجوم الفن منهم نور، شيري عادل، ياسمين رئيس، وليد فواز، سامي مغاوري، أحمد بدير، مجدي بدر، وفاء عامر، أحمد فتحي، محمد التاجي، عبد العزيز مخيون، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة «ميديا هب»، وشركة أروما ستوديوز.