نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الريفي: هيجنني أحلى أغنية في مشواري وبعت اللي شاريك ليست عن تجربة شخصية.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان المغربي محمد الريفي، على أن أغنية "هيجننّي"، من أفضل الأغاني التي طرحها خلال مشواره الفني، ومازالت تتصدر التريند ومنصات الإستماع حتى الآن، على الرغم من طرحها منذ 9 سنوات.

تصريحات محمد الريفي

وكشف محمد الريفي، خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن ثاني أفضل أغنية قدمها هي "بعت اللي شاريك"، قائلًا: "حقيقي العمل الأخير مشرف جدًا، مبسوط به جدًا، وتصدرت التريند في مصر والسعودية، وكل الناس بتشغلها في المغرب".

وأضاف محمد الريفي، قائلًا: "أغنية هيجنني مش عايزة تموت، 9 سنين ودائمًا الأغاني الحلوة بتستمر زي أغاني شيرين عبد الوهاب، وعمرو دياب وتامر حسني وفضل شاكر، لهم أغاني تم طرحها منذ 20 سنة ومازلنا بنسمعها حتى اليوم".

وتحدث محمد الريفي خلال اللقاء عن معايير اختياره للأغاني التي يقدمها، حيث يهتم كثيرًا بالكلمات ذات الطابع الشرقي، بالإضافة إلى وجود لحن قوي، قائلًا: "لازم يكون الكلمات واللحن قوي جدًا، وبسمع الأغنية كويس جدًا تقريبًا في 48 ساعة واتأكد من كلامها وأنه يكون محترم ويلمس الناس، مع التوزيع وده شيء مهم جدًا بالنسبة لي".

وأوضح محمد الريفي، أن أغنية "بعت اللي شاريك"، ليست تشبه تجربة شخصية مر بها في حياته، وهي من كلمات وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وهما من الأسماء التي تتعاون مع نجوم صف أول في مجال الغناء.

وتابع محمد الريفي حديثه قائلًا: "لما جاتلي أغنية (بعت اللي شاريك)، كنت في ألمانيا برأس السنة، أول لما سمعتها تواصلت مع سلطان المنتج وقولتله: أنا عايز الأغنية دي، ولو هنزل مصر مخصوص عشان اسجلها هعمل كدة، وفعلًا نزلت وسجلت الأغنية في ساعتين بالأستوديو، دون تغيير أو إضافة في الكلمات أو اللحن، وتم الإنتهاء من المكساج والآلات الموسيقية الصولو لايف، خلال أسبوع كانت جاهزة".



وأكد محمد الريفي، قائلًا: "أغنية (بعت اللي شاريك)، لما نزلت ناس افتكرت إنها رسالة لحد، أو تشبه الماضي بتاعي، ولكنها جاءت على سبيل الحظ، خاصًة مع كوبليه: (عشمتني بكلام كتير.. اتاري أنت كذاب كبير) وبأكد على أن التشابه غير مقصود".



