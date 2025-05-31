نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب الاشتراك في الدورة الثانية لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا عن فتح باب الإشتراك في الدورة الثانية المقرر لها الفترة من 2 وحتي 6 نوفمبر المقبل بمدن السويس والجلالة والعين السخنة،المهرجان يأتي مواكبا للإحتفال بالعيد القومي الـ52 لمحافظة السويس الباسلة.



تصريحات الدكتور أسامة أبونار

كشف الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان أن باب التقديم سيفتح أمام صناع الأفلام القصيرة جدا بدءا من الأول من يونيو وحتي 30سبتمبر 2025 موضحا أن دورة المهرجان هذا العام ستحفل بالعديد من العروض السينمائية والورش والندوات والماستر كلاس لكبار السينمائيين من مصر ودول العالم.



وأشار إلى أن المهرجان سيخصص بعضا من هذه الفعاليات من ورش صناعة الأفلام وعروض لأفلام مسابقات المهرجان لطلبة الجامعات بهدف نشر ثقافة صنع ومشاهدة الأفلام القصيرة جدا بين الشباب والطلبة.



وذكر السيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان أن المهرجان يضم مسابقة للأفلام التي لاتتجاوز الـ5 دقائق وأخري للأفلام التي لاتتجاوز الـ 10 دقائق.





نبذة عن مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا



ترعاه وزارة الثقافة ومحافظة السويس وأكاديمية الفنون ونقابة السينمائيين والإتحاد العام للفنانين العرب وتنظمه مؤسسة ضي للثقافة والفنون بالتعاون مع شركة جولدن هيلز للمؤتمرات ويضم مسابقة للأفلام القصيرة جدًا التي لاتتجاوزمدتها الـ 5 دقائق وأخرى للأفلام التي لاتتجاوز الـ 10 دقائق وينظم سلسلة من الورش الخاصة بصناعة الأفلام القصيرة جدا من الفكرة وحتى شاشة العرض ومسابقة سنوية لأفضل دراسة أو مقال نقدي عن الأفلام القصيرة جدًا.