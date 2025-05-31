نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الريفي عن طليقته: ربنا يكرمها ويكرمني.. ومستحيل أتكلم عن الماضي.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان المغربي محمد الريفي، على أنه يرفض الحديث عن حياته الشخصية، سواء في البرامج التليفزيونية، أو على صفحات مواقع لتواصل الاجتماعي؛ ويتجنب الرد على طليقته لأنه يجب أن تتسم الحياة بالستر كما أمرنا الله.

تصريحات محمد الريفي

وأوضح محمد الريفي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: "الحياة الشخصية ربنا قال إن في ستر، ومينفعش اننا نطلع نتكلم عن حياتنا الشخصية، حصل ايه؟، حتى لما بسمع كلمة وحشة عن زمان مستحيل أرد، حتى لو بستوري على السوشيال.. بتعامل بالستر".

وأضاف محمد الريفي قائلًا: "حتى لو حصل طلاق بين أي زوجين، لازم يكون في ستر، مانتكلمش عن الماضي، وايه سبب الطلاق وده كلام ربنا، في حاجات شخصية بين الرجل والست، ربنا هو الوحيد اللي بيعرفها، ومينفعش اطلع في التليفزيون أو على مواقع التواصل الاجتماعي واتكلم عنها في استوري، وكل مرة الطرف الثاني بتكتب بوست أو استوري، مستحيل أنا أرد؛ لأنه خلاص الموضوع انتهى ومركز في شغلي ومستقبلي".

ورفض محمد الريفي الحديث عن طليقته، متمنيًا لها حياة سعيدة، قائلًا: "يا رب يكرمها ويكرمني، ويا رب يسهل عليها ويسهل، وبتمنى لها الخير ويجيلها واحد أحسن منّي".