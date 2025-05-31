نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الريفي: بحب "وسط البلد" وعايش دلوقتي أحلى أيام حياتي.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان المغربي محمد الريفي، عن حبه لمنطقة وسط البلد بالقاهرة وخاصًة محيط ميدان طلعت حرب، مؤكدًا على أنه يشعر بأنه وسط أهله وناسه الطيبين من الشعب المصري.

تصريحات محمد الريفي

وكشف محمد الريفي، خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتمتع بشعبية في مصر كما لديه شعبية كبيرة في بلده المغرب، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية مثل: "السعودية، الأردن، فلسطين، لبنان، والعراق".

وأعرب محمد الريفي عن سعادته بالعودة للساحة الفنية من جديد، بعد غياب 4 سنوات، مؤكدًا على أن العام الحالي 2025، من أحلى الأعوام التي مرت عليه خلال الـ 9 سنوات الماضية؛ نظرًا لإحياءه عددًا من الحفلات في كندا والسعودية، قائلًا: "أنا عايش أحلى أيام حياتي.. الحمد لله كان عندي حفلات كتير، وشغل كتير، وكان فيه أغاني وأنا مبسوط جدًا الصراحة ورجوعي بالنسبة لي كان قوي".