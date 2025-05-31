بحضور الرئيس التركي.. تكريم خاص لقناة اقرأ في افتتاح القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي باسطنبول

القاهرة - محمد ابراهيم - حصلت قناة اقرأ أمس على تكريم خاص، كشريك إعلامي في فعاليات افتتاح القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي، التي تم افتتاحها أمس الجمعة وتستمر حتى غدا الأحد، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعبدالله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، ونخبة من صناع القرار، وقادة الفكر الاقتصادي والشخصيات الفكرية والاقتصادية من مختلف دول العالم، التكريم تسلمه حسن العطاس، مدير القناة.

قناة اقرأ تواصل استعداداتها لتقديم تغطية مباشرة لموسم الحج لهذا العام



جدير بالذكر أن قناة اقرأ تواصل استعداداتها لتقديم تغطية مباشرة لموسم الحج لهذا العام، من جبل عرفات ومنى، بالإضافة إلى ندوة الحج الكبرى" التي تعقد غدا في دورتها الـ49 وتقام هذا العام تحت عنوان: "الاستطاعة في الحج والمستجدات المعاصرة"، بحضور وفود وبعثات رسمية وعلماء من شتى بقاع العالم الإسلامي.



أهم البرامج الدينية

ومن ناحية أخرى، استعدت القناة لعرض باقة متنوعة من أهم البرامج الدينية والثقافية والفقرات التي تلقي الضوء على شعيرة الحج، وتوضيح الأثر الكبير الذي يحدثه ركن الحج في نفس المؤمن وسلوكه وحياته، ومنها برامج "آداب الحج وأخلاقياته"