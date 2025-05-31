"هي وبس" حصريًا على dmc قريبًا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت قناة "dmc" عن إطلاق موسم جديد من برنامج "هي وبس" بشكل حصري على شاشتها خلال الفترة المقبلة.



وكتبت الصفحة الرسمية لقناة "dmc": "مهما غابت… راجعة أقوى، أجرأ، وبشكل جديد!"، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في المحتوى والرؤية الخاصة بالبرنامج المرتقب إطلاقه قريبًا.

رضوى الشربيني تنهي تعاقدها مع قناة CBC سفرة

وفي وقت لاحق أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني في أواخر العام الماضي من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، إنهاء تعاقدها مع قناة CBC سفرة.

منشور رضوى الشربيني

وقالت الإعلامية رضوى الشربيني في بيان رسمي: "أُعبر عن شكري العميق لاستجابة قناة سي بي سي سفرة لطلبي بإنهاء تعاقدي معهم، وأتوجه بجزيل الشكر للشركة المتحدة للإعلام وللقائمين عليها على المهارات والخبرات التي اكتسبتها خلال فترة عملي معهم، وأتمنى للشركة وقناة سي بي سي سفرة والجميع العاملين فيها دوام النجاح والتوفيق".

واختتمت رضوى الشربيني قائلة: "كما أود أن أعرب عن امتناني الكبير لجمهورى ومتابعي برنامج هي وبس على دعمهم وحبهم ومساندتهم لي وإلى لقاء قريب بإذن الله".

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