مسرح 23 يوليو يزيح الستار عن "جلجامش " في أولى أيام عرضه

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى مساء يوم الجمعة توافد العديد من الجمهور، وذلك لمتابعة الليلة الأولى من ليالي العرض المسرحي "جلجامش"، ضمن فعاليات المهرجان الإقليمي للمسرح، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وضمن فعاليات العروض المسرحية لوزارة الثقافة.

أحداث مسرحية "جلجامش "

شهد اليوم الأول، الذي أقيم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عرض مسرحية "جلجامش"، لفرقة مسرح23 يوليو المسرحية، حيث أن مسرحية جلجامش أسطورة سومرية قديمة تحكى عن ملك احبه شعبه واحبهم وصنع لهم الكثير إلى أن يأتى المنافقون ويقنعوه ان كل الذى قدمه لشعبه من بطولات خارقة ليس لإنه بشرًا عاديًا ولكن لأنه اله وابنا لألهه لتعجبه الفكرة ويتحول إلى شخص ظالم يأمر بالقتل والتنكيل بأهل مدينته إلى أن يكتشف فى نهاية المسرحية أنه إنسان عادى وأن الألهه لا تسكن الارض فيعود إلى صوابه وإلى شعبه.





صناع العرض المسرحي “جلجامش”

العرض من بطولة فرقة مسرح ٢٣يوليو المسرحية؛ سيد الحسيني، خالد عبد السلام، إبراهيم الطنطاوي، أحمد ذكي، إسراء مسعد، ندى عمرو، محمد العطافى، أحمد صالح، كريم القاضى، عبد الرحمن صبرى، جنى سامح، السيد حبيب، أحمد السمسار، تأليف أنور بيجو، أشعار طارق عمار، سينوغرافيا محمد قطامش، استايلست حسام عبد الحميد،، ألحان محمد سلامه، استعراضات خالد النموري، توزيع موسيقى عبدالله رجال، أضاءه حازم أحمد، إعداد موسيقى شيكا، مكياج عبد الرحمن المصري، مساعد مخرج سلمى سعد،إخراج هشام القاضي.

تفاصيل العرض المسرحي “جلجامش ”

جدير بالذكر أن العرض المسرحي "جلجامش "من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين.