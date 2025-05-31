نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتز التوني يعلن عن بدء تصوير الجرء الخامس من مسلسل "اللعبة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المخرج معتز التوني عن بدأ تصوير الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد وشيكو، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "التوني" عبر خاصية الاستوري صورة من أول يوم تصوير وعلق عليها قائلًا: "الحمدلله".



مسلسل "اللعبة"



ويُذكر أن مسلسل «اللعبة» يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم: هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، وميرنا جميل، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، وعارفة عبدالرسول، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا لافتًا على مدار مواسمه الأربعة السابقة.