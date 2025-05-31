فن ومشاهير

معتز التوني يعلن عن بدء تصوير الجرء الخامس من مسلسل "اللعبة"

0 نشر
0 تبليغ

  • معتز التوني يعلن عن بدء تصوير الجرء الخامس من مسلسل "اللعبة" 1/2
  • معتز التوني يعلن عن بدء تصوير الجرء الخامس من مسلسل "اللعبة" 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتز التوني يعلن عن بدء تصوير الجرء الخامس من مسلسل "اللعبة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المخرج معتز التوني عن بدأ تصوير الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد وشيكو، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

ونشر "التوني" عبر خاصية الاستوري صورة من أول يوم تصوير وعلق عليها قائلًا: "الحمدلله".


مسلسل "اللعبة"


ويُذكر أن مسلسل «اللعبة» يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم: هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، وميرنا جميل، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، وعارفة عبدالرسول، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا لافتًا على مدار مواسمه الأربعة السابقة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا