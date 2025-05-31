فن ومشاهير

هايدي رفعت تتصدر تريند "جوجل".. تعرف على التفاصيل

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هايدي رفعت تتصدر تريند "جوجل".. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة هايدي رفعت تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما احتفلت بخطبتها على الفنان مصطفى منصور في أجواء رومانسية، داخل أحد الأماكن المخصصة لإقامة المناسبات. 

 

وحرص الثنائي على الاحتفال وسط أجواء عائلية خاصة، بحضور الأهل وعدد من الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه. 

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آخر أعمال هايدي رفعت

 

وكان آخر أعمال هايدي رفعت هو مسلسل «حكيم باشا»، الذي عرض في رمضان الماضى، وهو من بطولة كل من مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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