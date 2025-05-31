فرقة طهطا تقدم "حيضان الدم" ضمن عروض الموسم المسرحي

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أحمد جودة - القاهرة - قدمت فرقة طهطا المسرحية، عرض "حيضان الدم" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، ضمن عروض الموسم الحالي التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بإقليم وسط الصعيد الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

صناع العرض المسرحي حيضان الدم

قدم العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبحضور جمال عبد الناصر، مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، وخالد خليل، مدير فرع ثقافة أسيوط، وأعضاء لجنة التحكيم: الناقد مجدي الحمزاوي، الناقد صلاح فرغلي، والفنان محمود حنفي، ولفيف من الأدباء والمثقفين.

أحداث عرض حيضان الدم

يتناول العرض المسرحي قضية الثأر في صعيد مصر، حيث يعكس الواقع الاجتماعي المعقد لبعض المجتمعات الريفية، من خلال معالجة درامية مؤثرة تدعو إلى نبذ العنف واللجوء إلى حلول سلمية.



وتدور أحداثه حول فتاة تفقد والدها قبل أيام من زفافها، لتكتشف أن القاتل من عائلة الزوج، مما يفجر سلسلة من الصراعات النفسية والاجتماعية المؤلمة.

وأوضح المخرج محمود أبو زيادة أن العرض يعد نموذجًا حيًا على قدرة المسرح في تناول القضايا الاجتماعية، ومعالجتها بشكل يلامس مشاعر الجمهور ويدفعه للتفكير والسعي نحو التغيير.

"حيضان الدم" تأليف محمد موسى، ديكور أيمن فرغلي، ألحان شريف صلاح، أشعار محمد عبد الرحيم، واستعراضات خالد مصطفى.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وقدم بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة سوهاج، بإدارة أحمد فتحي.

عرض سترة

وتختتم العروض اليوم السبت، مع العرض المسرحي "سترة" لفرقة قومية سوهاج، من إخراج مصطفى إبراهيم.