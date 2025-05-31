مصطفى منصور يتصدر تريند جوجل بعد إعلان خطوبته على الفنانة هايدي رفعت

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان مصطفى منصور محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد احتفاله بخطبته على الفنانة الشابة هايدي رفعت مساء أمس الخميس، في أجواء رومانسية دافئة لفتت انتباه جمهور السوشيال ميديا ووسائل الإعلام.

وقد أقام الثنائي حفل خطوبتهما في أحد الأماكن المخصصة للأفراح بمنطقة المقطم، وسط حضور عائلي وعدد من أصدقائهما المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه، وحرص العروسان على توثيق المناسبة بجلسة تصوير رومانسية باللون الأبيض، ظهرا خلالها بإطلالة ناعمة ومتناغمة قبل بدء مراسم الحفل، ما أضفى على الأجواء لمسة ساحرة نالت إعجاب الجمهور.

نجوم الفن يشاركون فرحة الثنائي

شهد الحفل حضور نخبة من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على مشاركة مصطفى وهايدي فرحتهما، وكان من بين أبرز الحضور: الفنان مصطفى أبو سريع، والنجم محمد رضوان، والمطرب والممثل محمد كيلاني، والفنان تامر فرج وزوجته، بالإضافة إلى محمد صلاح آدم، عزوز عادل، محمد ناصر، زينب العبد، أحمد كشك، وغفران ممدوح، إلى جانب عدد كبير من الفنانين الشباب الذين تجمعهم علاقة صداقة بالثنائي.

قصة حب بدأت على خشبة المسرح

وجاء هذا الاحتفال بعد قصة حب دامت قرابة العام بين هايدي رفعت ومصطفى منصور، بدأت من خلال تعاونهما الفني في مسرحية "يوم عاصم جدًا" التي عُرضت في أكتوبر 2023. وخلال كواليس العرض، تطورت العلاقة بينهما لتتحول إلى مشاعر حب حقيقية، استمرت في الخفاء دون إعلان رسمي أو قراءة فاتحة، إلى أن قررا تتويج علاقتهما بإقامة حفل خطوبة رسمي شاركا فيه جمهورهم وأصدقاءهم الفرحة.

معلومات عن هايدي رفعت

هايدي رفعت تُعد واحدة من الوجوه الصاعدة في الدراما المصرية، حيث بدأت مسيرتها الفنية من على خشبة المسرح بمشاركتها في مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، التي لفتت الأنظار إلى موهبتها. وبعدها، كانت انطلاقتها الدرامية من خلال اختيار الفنان أشرف عبد الباقي لها لتجسيد دور ابنته في مسلسل "عائلة زيزو" عام 2017، والذي شاركت في بطولته الفنانة نسرين أمين، ومن إخراج شيرين عادل.

ومنذ ذلك الوقت، واصلت هايدي رحلتها الفنية بثبات، وشاركت في العديد من المسلسلات والأعمال التلفزيونية، مما جعلها تحجز لنفسها مكانًا مميزًا بين الفنانات الشابات في الساحة الفنية المصرية.

معلومات عن مصطفى منصور

أما الفنان مصطفى منصور، فقد استطاع أن يحقق حضورًا لافتًا في أعماله الأخيرة، ونجح في كسب قاعدة جماهيرية متزايدة بفضل أدواره المتنوعة وأدائه التمثيلي المميز.