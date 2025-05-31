إيلاهان شان تدخل عالم الدراما وتشارك بيران داملا يلماز بطولة "الخليفة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت شركة الإنتاج التركية الشهيرة Most Yapım بالتعاون مع قناة NOW، عن انطلاق التحضيرات الرسمية لمسلسل درامي جديد يحمل اسم "الخليفة"، وتؤدي بطولته كل من النجمة الصاعدة إيلاهان شان والممثلة المحبوبة بيران داملا يلماز، في ثنائية نسائية من المتوقع أن تشعل المنافسة في الموسم المقبل.

وتجسد بيران داملا يلماز في المسلسل شخصية "بليدز"، وهي امرأة شابة من جنوب تركيا تعود إلى بلدتها بعد سنوات طويلة من الغياب، حاملة في قلبها جراح الماضي وتنتظر طبيبًا يُقال إنه يملك القدرة على مداواة الألم النفسي قبل الجسدي، وهو الدكتور "سَرْحات"، الذي يؤدي دوره نجم شاب سيتم الإعلان عنه قريبًا.

أما إيلاهان شان، فتؤدي شخصية جديدة كليًا على الشاشة، حيث تلعب دور "التي تولد من جديد من رمادها"، وتخوض من خلال هذا الدور تحديًا تمثيليًا مختلفًا، بعدما قررت أن تترك خلفها حياة ماضية وتحاول إعادة بناء ذاتها، وسط سلسلة من الأحداث المشوّقة والمعقدة.

وكشفت مصادر داخل الإنتاج أن هناك مفاوضات جارية مع اسم نسائي كبير للانضمام للعمل في دور رئيسي سيكون له تأثير محوري في تطور الحبكة، كما يجري الحديث عن احتمال إدخال قصة حب جانبية مع شخصية الطبيب "سرحات"، التي يُشاع أن إيلاهان شان هي المرشحة الأبرز لها، في دور يُتوقع أن يحمل الكثير من التوتر العاطفي والدرامي.

ومن المفاجآت المنتظرة في المسلسل، هو ظهور ممثل مفاجئ في دور والد البطلة، وستكون عودته قوية بعد غياب عن الساحة، وهو ما أثار تكهنات حول هوية النجم الذي سيحصل على هذا الدور.

المسلسل من إخراج المخرج الشهير دينيز شبيلي، صاحب أعمال ناجحة مثل "رسالة وداع" و"اتصل بمدير أعمالي"، ومن تأليف نخبة من الكتّاب المعروفين بإنتاج أعمال سابقة جمعت بين الرومانسية والتشويق الاجتماعي.

أما موقع التصوير فسيكون في مدينة "أورفا" التركية، والتي عُرفت بأنها خلفية تصوير لعدد من المسلسلات الناجحة مثل "الحمامة" و"الوردة السوداء"، ما يمنح العمل طابعًا بصريًا ساحرًا يعكس روح الجنوب التركي بكل تفاصيله.

ومع الإعلان الرسمي عن انطلاق العمل، بدأ الجمهور يترقّب أولى الصور من موقع التصوير، في انتظار عرض المسلسل الذي يُتوقع أن يكون واحدًا من أبرز إنتاجات العام على شاشة NOW.