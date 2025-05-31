بالأخضر الساحر.. دومينيك حوراني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة مفعمة بالأنوثة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أشعلت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث جلسة تصوير لها، حيث ظهرت بإطلالة جريئة وأنيقة ارتدت فيها فستانًا باللون الأخضر الزمردي، أظهر أنوثتها الطاغية وجاذبيتها المعتادة. الفستان الذي تميز بقصة ضيقة تكشف عن تفاصيل قوامها الرشيق، جاء بكتف واحد ومفتوح من الصدر، ما أضفى على الإطلالة طابعًا عصريًا وجريئًا في آنٍ واحد.

وحرصت دومينيك على اعتماد تسريحة الشعر المنسدل على جانبٍ واحد، مع لمسة من المكياج القوي الذي ارتكز على العيون المحددة والرموش الكثيفة، بالإضافة إلى أحمر الشفاه الأحمر الذي منحها لمسة كلاسيكية جذابة. واكتملت الإطلالة بزوج من الأقراط الطويلة المتلألئة، عزز من طابع الفخامة والترف الذي سيطر على الجلسة.

وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، حيث أثنى الكثيرون على جمال دومينيك الطبيعي وجرأتها المعتادة في اختيار الإطلالات التي تميزها عن غيرها من نجمات الساحة الفنية. وتداول المتابعون الصور بشكل كبير، مشيرين إلى أنها واحدة من أكثر الإطلالات أناقةً هذا الموسم.

يُذكر أن دومينيك حوراني، إلى جانب مسيرتها الفنية في مجال الغناء والتمثيل، تُعرف أيضًا بحسها العالي في الموضة، وغالبًا ما تكون محط أنظار الإعلام لما تختاره من أزياء لافتة ومختلفة في المناسبات الفنية أو جلسات التصوير.

ويبدو أن الفنانة اللبنانية لا تزال تؤمن بأن الجرأة والأناقة يمكن أن تجتمعا معًا، لتثبت دومًا أنها قادرة على خطف الأنظار أينما حلّت، وأنها نجمة لا تغيب عن دائرة الضوء.