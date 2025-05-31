نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ليلة العيد".. فيلم نسائي جريء على "شاهد VIP" في وقفة عرفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلنت منصة "شاهد VIP" عن موعد عرض فيلم "ليلة العيد"، والذي ينطلق رسميًا يوم 6 يونيو، بالتزامن مع وقفة عرفات، في توقيت يواكب أجواء الفيلم الذي تدور أحداثه خلال ليلة العيد.

الفيلم يناقش قضايا المرأة من زوايا حادة ومؤثرة، ويُسلّط الضوء على معاناتها في مجتمع لا يمنحها دائمًا حقوقها الكاملة. تدور أحداث العمل في يوم واحد فقط، ما بين ليلة الوقفة وأول أيام العيد، حيث تعيش مجموعة من النساء على جزيرة معزولة، ويواجهن تحديات قاسية تتراوح بين العنف الأسري، زواج القاصرات، وختان الإناث، وغيرها من المآسي التي تتعرض لها النساء في صمت.

يضم الفيلم كوكبة من نجمات السينما المصرية، في مقدمتهن: يسرا، عبير صبري، ريهام عبد الغفور، سلوى عثمان، يسرا اللوزي، عارفة عبد الرسول، نجلاء قدري، وهنادي مهنا، إلى جانب القديرة سميحة أيوب، بمشاركة كل من سيد رجب وأحمد خالد صالح، والعمل من إخراج سامح عبد العزيز.