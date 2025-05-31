أحمد زعيم يوقّع لحنين في ألبوم إليسا الجديد.. والنجاح يواصل مرافقته على الساحة الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة فنية جديدة تُضاف إلى مسيرته المتألقة، أعلن الملحن والمطرب أحمد زعيم عن تعاونه مع النجمة اللبنانية إليسا، في ألبومها الجديد المنتظر صدوره في صيف 2025، حيث يوقّع زعيم على لحنين من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ليجمع هذا التعاون بين أحد أبرز الأسماء في عالم التلحين وأيقونة الغناء العربي الحديث.

ويأتي تعاون أحمد زعيم مع إليسا في وقت تواصل فيه النجمة اللبنانية تسجيل أغنيات ألبومها المنتظر، والذي يضم مزيجًا من الأغاني باللهجتين المصرية واللبنانية، ويُقدَّم بروح موسيقية جديدة تزاوج بين الرومانسي والدرامي، مع لمسات موسيقية مبتكرة تتناسب مع ذوق الجمهور الحالي، في سعي من إليسا لتقديم تجربة غنائية مختلفة كليًا عن أعمالها السابقة.

ويُنتظر أن يكون الألبوم بمثابة محطة فنية فارقة في مشوار إليسا، خصوصًا وأنها تراهن فيه على أسماء جديدة تدخل معها دائرة التعاون لأول مرة، وهو ما يُفسح المجال أمام تجارب موسيقية أكثر تنوعًا وجرأة. كما تقرر أن يتم طرح أغنيات الألبوم بنظام "السينجل"، حيث تُطلق أغنية جديدة أسبوعيًا عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تسويقية ذكية تواكب طريقة الاستماع الحديثة لدى الجمهور.

وكانت إليسا قد تألقت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 من خلال غناء تتر مسلسل "وتقابل حبيب"، من بطولة ياسمين عبد العزيز، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا لافتًا أثناء عرضه، وساهم التتر الغنائي في تعزيز التفاعل مع العمل الدرامي، مما أعاد تسليط الأضواء على إليسا كصوت درامي قوي قادر على ملامسة مشاعر الجمهور.

أما عن أحمد زعيم، فيواصل هو الآخر تثبيت اسمه بقوة على خارطة الفن العربي، ليس فقط كملحن يُجيد تقديم الألحان العذبة والمختلفة، بل أيضًا كمطرب يمتلك خامة صوت مميزة وإحساسًا عاليًا. وقد حققت ألحانه في السنوات الأخيرة نجاحات لافتة، تعاون خلالها مع نخبة من كبار النجوم، منهم أنغام، وائل جسار، صابر الرباعي، وآخرون، وهو ما وضعه في مصاف كبار الملحنين المطلوبين على الساحة الفنية.

ويُعرف زعيم بقدرته على التجديد والابتكار في اللحن، بعيدًا عن التكرار أو الاستسهال، وهو ما جعل اسمه دائمًا مرادفًا للجودة والتميز، كما أنه يمتلك بصمة موسيقية خاصة تجعله قادرًا على صناعة نجاح حقيقي مع أي فنان يتعاون معه، دون أن يتخلى عن هويته الفنية.

الجدير بالذكر أن زعيم كان قد أصدر مؤخرًا مجموعة من الأغنيات التي لاقت صدى واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت قوائم الاستماع على عدد من المنصات الرقمية، وهو ما يعكس حجم الشعبية التي يتمتع بها، سواء كمؤلف موسيقي أو كمطرب.

ومع هذا التعاون المنتظر بين أحمد زعيم وإليسا، تزداد التوقعات حول الأغنيتين الجديدتين، خاصة في ظل التفاهم الفني بين الطرفين، والحرص على تقديم عمل يرقى إلى تطلعات الجمهور العربي الذواق.

كل الأنظار تتجه إلى صيف 2025، حيث من المنتظر أن يحمل ألبوم إليسا مفاجآت عديدة، أولها وأهمها توقيع أحمد زعيم على اثنتين من أبرز محطاته الفنية القادمة.