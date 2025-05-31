نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حبيب يشعل محركات البحث بـ "سيبتك".. واسم شيرين يعود للواجهة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خطف الفنان المصري حسام حبيب الأضواء مجددًا وتصدر تريند محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار أنباء عن قرب طرح أولى أغنياته من ألبومه الجديد، الذي يحمل عنوان "سيبتك"، وسط جدل واسع حول ربط اسمه باسم طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، في إطار الحديث عن الترويج للعمل الفني المنتظر.

"سيبتك" أولى المفاجآت.. والموعد 31 مايو

ويستعد حسام حبيب لإطلاق أغنية "سيبتك"، أولى أغنيات ألبومه الجديد، يوم السبت 31 مايو 2025، على أن يتم طرح باقي أغنيات الألبوم تباعًا خلال الشهور المقبلة.

وفي تصريحات إعلامية، أكد حسام أن ألبومه الجديد يحمل الكثير من التفاصيل الخاصة بمحن ومغامرات حياته الشخصية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه حرص على إشراك عدد من المواهب الشابة التي برزت في مسابقة لاكتشاف المؤلفين والملحنين، كان قد أطلقها منذ أكثر من شهر.

أغاني حسام حبيب في "السلم والثعبان 2"

ولم يتوقف نشاط حسام الفني عند حدود الألبوم، إذ أعلن أيضًا مشاركته في فيلم "السلم والثعبان 2"، حيث سيُقدم عددًا من الأغنيات التي تتماشى مع أحداث العمل، بعد اتفاق جمعه بالمخرج طارق العريان.

الفيلم المنتظر يضم نخبة من النجوم، منهم عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، وآخرون، وهو من تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان.