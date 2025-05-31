سمسم شهاب يطرح أحدث أغانيه "الراجل الجدع" من ألحانه وإخراجه

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرح المطرب سمسم شهاب أحدث كليباته الغنائيه عبر تطبيق اليوتيوب، وهي بعنوان "الراجل الجدع" من كلمات "رضا برهام"، ألحان "سمسم شهاب"، توزيع "أشرف البرنس"، هندسة صوتيه " محمد جودة"، المستشاره الإعلاميه "هاجر حسام الدين"،إشراف عام " أحمد سمسم شهاب "، إخراج "سمسم شهاب" في ثاني تجاربه الإخراجيه.

يذكر أن سمسم قد شارك في ماراثون تترات مسلسلات رمضان 2025 بأغنية "خلينا في اليمين" وهي من كلمات الشاعر عماد عبيد،ألحان خالد سلطان،توزيع طه الحكيم،مهندس صوت محمد جوده.

"خلينا في اليمين" هي تتر ختام مسلسل "شمال إجباري" والذي ظهر فيه شهاب كضيف شرف، والمسلسل من بطولة "محمد لطفي،صلاح عبد الله،هالة فاخر،رندا البحيري"،تأليف "خالد الغيطاني"، إخراج "محمد خضري"