هيثم محمد يتصدر تريند جوجل بعد تبرئته من تهمة حيازة الهيروين: الجمهور يتفاعل والوسط الفني يعلق

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر الفنان هيثم محمد محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد صدور حكم محكمة جنايات الجيزة ببراءته من تهمة حيازة الهيروين داخل شقة في منطقة الهرم، وهو ما أثار حالة كبيرة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعم واسع من جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5، قد أصدرت حكمها النهائي يوم الخميس 29 مايو 2025، ببراءة هيثم محمد من التهم المنسوبة إليه، في القضية رقم 63144 لسنة 2024 جنايات الهرم، التي اتُهم فيها بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي، وهي التهمة التي أنكرها الفنان الشاب منذ لحظة القبض عليه.

وبحسب التحقيقات، فقد وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بوجود هيثم محمد، 36 عامًا، داخل شقة في الهرم، ومطلوب في تنفيذ حكم قضائي متعلق بقضية مخدرات سابقة. وعلى الفور، تحركت قوة أمنية إلى الموقع وتم ضبطه، حيث عُثر على مواد يشتبه في كونها مخدرة. لكن وبعد جلسات محاكمة مطولة وفحص الأدلة، قررت المحكمة براءته لعدم كفاية الأدلة، ولوجود شك كبير في سلامة الإجراءات.

وعقب صدور الحكم، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من التدوينات التي أعرب فيها محبو الفنان عن فرحتهم ببراءته، معتبرين أن العدالة قد انتصرت، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها هيثم محمد لتهم مشابهة، إذ سبق أن تم القبض عليه في 2017 وتمت تبرئته أيضًا من حيازة المخدرات.

وفي أول تعليق له بعد الحكم، نشر هيثم محمد عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" رسالة شكر لكل من دعمه في محنته، قائلاً: "الحمد لله على نعمة البراءة والعدل، شكرًا لكل من ساندني وآمن ببراءتي.. أنا راجع أقوى من الأول"، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من النجوم والجمهور.

ومن جانبه، علّق الفنان أحمد فلوكس على الخبر قائلًا: "عارف قد إيه الوجع اللي ممكن يعيشه فنان بسبب الظلم.. مبروك يا أخويا الرجوع"، بينما كتبت الفنانة لقاء سويدان: "هيثم من أطيب الناس اللي اشتغلت معاهم.. ربنا رجعلك حقك، وأكيد دي بداية جديدة ومختلفة."

يُذكر أن هيثم محمد كان قد ابتعد عن الساحة الفنية لعدة سنوات، قبل أن يعود تدريجيًا عبر بعض الأدوار الثانوية، وكان يستعد لتصوير عمل درامي جديد قبل أن تتعطل خطواته بسبب الأزمة الأخيرة.

ومع انتشار خبر البراءة، تصدر اسمه تريند "جوجل" في مصر وعدد من الدول العربية، وسط دعوات واسعة بعودته إلى الشاشة واستكمال مشواره الفني، خاصة بعد ما وصفه البعض بـ"امتحان صعب" أثبت فيه الفنان صبره وتمسكه ببراءته حتى النهاية.

