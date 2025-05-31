لهذا السبب.... إليسا تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - إليسا تتصدر تريند جوجل بعد شائعات المرض وبيان رسمي من مكتبها الإعلامي يكشف الحقيقة

تصدرت النجمة اللبنانية إليسا تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد انتشار شائعات جديدة تفيد بإصابتها مجددًا بمرض السرطان، وهو ما أثار موجة من القلق بين جمهورها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردًا على هذه الشائعات، أصدر المكتب الإعلامي للفنانة إليسا بيانًا رسميًا نفى فيه بشكل قاطع ما تردد حول حالتها الصحية، مؤكدًا أن النجمة اللبنانية بصحة جيدة تمامًا وتقضي إجازة خاصة برفقة أصدقائها في مدينة ميلانو الإيطالية، حيث تستمتع بوقتها بعيدًا عن الأضواء والضغوط.

وأشار البيان الإعلامي، بحسب ما نقله برنامج "ET بالعربي"، إلى أن إليسا لا تعاني من أي مشكلات صحية، داعيًا الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر بين الحين والآخر دون أي مصدر موثوق.

وجاء هذا النفي بعد أن أثير جدل واسع حول إليسا، عقب ظهورها مؤخرًا خلال حضورها عرض مسرحية "كلو مسموح" التي تقدمها الفنانة كارول سماحة، حيث بدت إليسا بملامح مختلفة، ما دفع البعض للتكهن بعودتها للمرض.

وانتشرت عبر السوشيال ميديا مقاطع فيديو لإليسا أثناء إجراء مقابلات صحفية على هامش العرض، وظهر فيها تغير ملحوظ في ملامحها، ما جعل البعض يتحدث عن تقدمها في العمر، بينما ربط آخرون مظهرها بما مرت به من تجربة صعبة مع السرطان منذ سنوات، واعتبروا أن آثار العلاج قد لا تزال واضحة.

في المقابل، دافع عدد كبير من الجمهور عنها مؤكدين أن الجمال لا يُقاس بالعمر، وأن إليسا لا تزال تحتفظ بجاذبيتها وابتسامتها المعتادة، مشيرين إلى أن المرض والتقدم في السن أمر طبيعي لا يجب استخدامه للنيل من الفنانين، بل بالعكس هو مدعاة للتقدير لما مرّوا به من تحديات.

يذكر أن إليسا كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إصابتها بسرطان الثدي وتعافيها منه، وحظيت بدعم واسع من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، واعتبرها كثيرون رمزًا للقوة والصمود، خاصة بعد أن تحدثت عن تجربتها بشكل علني وشجاع في فيديو كليبها الشهير "إلى كل اللي بيحبوني".

وعلى الصعيد الفني، شاركت إليسا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال غناء تتر مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذي حظي بنجاح جماهيري كبير أثناء عرضه في شهر رمضان، حيث تصدر المسلسل قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة وتفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبذلك، تؤكد إليسا أنها لا تزال تحافظ على حضورها الفني والإعلامي القوي، سواء من خلال أعمالها أو تواجدها الاجتماعي، رغم محاولات النيل من حالتها النفسية أو الصحية بشائعات مغرضة لا تمت للحقيقة بصلة.