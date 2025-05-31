لهذا السبب.... أمينة خليل تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - أمينة خليل تتصدر تريند جوجل بعد زفافها على أحمد زعتر.. حضور يسرا ونجلاء بدر وخطف للأنظار في مهرجان كان

تصدر اسم النجمة أمينة خليل تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد احتفالها بعقد قرانها وزفافها على المصور الشهير أحمد زعتر، في حفل خاص اقتصر على المقربين من الأهل والأصدقاء، وشهد حضور عدد من النجمات على رأسهن يسرا ونجلاء بدر.

وحرصت النجمتان يسرا ونجلاء بدر على التواجد لدعم أمينة في يومها الكبير، حيث خطفتا الأنظار بأناقتهما وحضورهما اللافت، وحرصتا على تهنئة العروس ومشاركتها لحظات الفرح وسط أجواء مليئة بالبهجة والحب. وقد التقطت عدسات الكاميرات صورًا جمعت النجمات الثلاث، وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحظيت بإعجاب واسع من الجمهور.

وظهرت أمينة خليل خلال الحفل بإطلالة راقية جمعت بين البساطة والأناقة، حيث ارتدت فستانًا أبيض ناعمًا أبرز جمالها الطبيعي، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة ومكياجًا هادئًا زاد من إشراقتها، لتؤكد من جديد ذوقها الرفيع في اختيار إطلالاتها، سواء في المناسبات الرسمية أو الخاصة.

وتأتي هذه المناسبة السعيدة بعد أيام قليلة من الظهور اللافت لأمينة خليل في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث حضرت على السجادة الحمراء بفستان وردي فاخر تزيّن بطبقات من الريش الناعم، في إطلالة وُصفت بـ"الملكية"، أثارت إعجاب متابعي الموضة والنقاد على حد سواء. واعتمدت أمينة مكياجًا ناعمًا وتسريحة شعر مشدودة أبرزت ملامح وجهها الجذابة، لتؤكد مكانتها كأيقونة للموضة على الساحة الفنية.

وتنوعت إطلالات النجمة المصرية خلال مشاركتها في مهرجان كان، ما بين الكلاسيكية والجريئة، في تناغم أظهر ثقتها العالية بنفسها، وقدرتها على لفت الأنظار أينما وجدت، وهو ما جعل اسمها يتردد بقوة ضمن قائمة النجمات الأبرز في الحدث العالمي.

زفاف أمينة خليل وزوجها أحمد زعتر، إلى جانب حضورها القوي في مهرجان كان، جعلاها حديث الساعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية، وسط دعوات من جمهورها ومحبيها بدوام السعادة والنجاح في حياتها الشخصية والفنية.