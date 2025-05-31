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اللقطات الأولى من عقد قران أمينة خليل والمصور أحمد زعتر

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  • اللقطات الأولى من عقد قران أمينة خليل والمصور أحمد زعتر 1/14
  • اللقطات الأولى من عقد قران أمينة خليل والمصور أحمد زعتر 2/14
  • اللقطات الأولى من عقد قران أمينة خليل والمصور أحمد زعتر 3/14
  • اللقطات الأولى من عقد قران أمينة خليل والمصور أحمد زعتر 4/14
  • اللقطات الأولى من عقد قران أمينة خليل والمصور أحمد زعتر 5/14
  • اللقطات الأولى من عقد قران أمينة خليل والمصور أحمد زعتر 6/14
  • اللقطات الأولى من عقد قران أمينة خليل والمصور أحمد زعتر 7/14
  • اللقطات الأولى من عقد قران أمينة خليل والمصور أحمد زعتر 8/14
  • اللقطات الأولى من عقد قران أمينة خليل والمصور أحمد زعتر 9/14
  • اللقطات الأولى من عقد قران أمينة خليل والمصور أحمد زعتر 10/14
  • اللقطات الأولى من عقد قران أمينة خليل والمصور أحمد زعتر 11/14
  • اللقطات الأولى من عقد قران أمينة خليل والمصور أحمد زعتر 12/14
  • اللقطات الأولى من عقد قران أمينة خليل والمصور أحمد زعتر 13/14
  • اللقطات الأولى من عقد قران أمينة خليل والمصور أحمد زعتر 14/14

 خطفت النجمة أمينة خليل الأنظار بعد ظهور الصور الأولى لإطلالتها خلال عقد قرانها على المصور أحمد زعتر، وذلك بعد فترة من تساؤلات جمهورها حول حقيقة ارتباطهما، عقب ظهورهما معا على السجادة الحمراء لمهرجان "كان" السينمائي الدولي قبل أيام.


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وكانت أمينة خليل ردت في تصريحات لبرنامج "سينماتك" على أنباء ارتبطاها بالمصور أحمد زعتر قائلة: "أنا دايما حريصة جدا على إني أخلي حياتي الشخصية برافيت جدا، وأنا اخترت أبقى ممثلة ورحت للشهرة بنفسي، ولكن ناس تانية مااختارتش ده، مينفعش أدفعهم ثمن اختيارهم إن أنا في حياتهم، ودايما بحب أديلهم احترامهم، ومبحبش أتكلم عن الحاجات دي في التليفزيون".

وأضافت أمينة خليل: "طبيعي إن الناس تبقى مهتمة وعندها فضول تعرف الحاجات دي، وأنا لما أحب أتكلم أكيد هبقى عايزة أشارك كل الميديا، ولما أحس إني عايزة أتكلم هسعدكم وأفرحكم معايا الصبر بس".

وأطلت أمينة خليل خلال عقد قرانها بفستان مطرز من الساتان من تصميم ياسمين يحيى (maison yeya)، من مجموعة عرائس 2025، والمجموعة تأتي بعنوان "غرامي".

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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