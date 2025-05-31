محمد ممدوح وطه دسوقي يبدآن تصوير "دافنينه سوا" بعد العيد يبدأ المخرج وليد الحلفاوي بعد عيد الأضحى المبارك تصوير أحدث أفلامه دافنينه سوا والذي يجمع النجمين طه دسوقي إقرأ المزيد

يبدأ المخرج وليد الحلفاوي بعد عيد الأضحى المبارك تصوير أحدث أفلامه "دافنينه سوا"، والذي يجمع النجمين طه دسوقي ومحمد ممدوح في إطار كوميدي.

كان قد تردد أن اسم الفيلم "تايكون وبومبة"، إلا أن المصادر أكدت أن اسم الفيلم "دفنينه سوا"، وليس "تايكون وبومبة"، والفيلم ينتجه رامي السكري وأحمد بدوي ومحمد حفظي.

وينتظر وليد الحلفاوي عرض فيلمه الجديد "درويش" مع النجم عمرو يوسف، في شهر يوليو القادم.

يذكر أن محمد ممدوح حصل على جائزة أفضل ممثل في الدور الثاني من مهرجان جمعية الفيلم السنوي في دورته الـ51، عن دوره في فيلم "أهل الكهف" للمخرج عمرو عرفة.

ويشار إلى أن طه دسوقي عرض له في شهر رمضان الماضي مسلسل "ولاد الشمس" بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.